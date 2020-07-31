Kurban eti getirenlerin ismini not alıp, ateşlerini ölçtü
Van'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Murat Çevik (53), kurban eti getiren yurttaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.
İstanbul’dan memleketi Van'ın Erciş ilçesine Kurban Bayramı için gelen 2 çocuk babası Murat Çevik, koronavirüse dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Çevik, kendisine kurban eti getiren yurttaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.
KURBAN ETİ İLE BİRLİKTE MASKE DAĞITTI
Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Çevik, "İstanbul’dan doğup büyüdüğüm memleketime Kurban Bayramı nedeniyle geldim. Bildiğiniz üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hepimiz duyarlı olmalıyız. Bugün bize kurbanlık getiren vatandaşlarımızın ateşlerini ölçtük. İsim ve adreslerini alıp bir liste haline getirdik. Olası bir sıkıntıda kurbanlıkları kimin getirdiğini bilmek lazım" dedi.
Video Haberler
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Kaçan kurbanlığa böyle seslendi: Gel kurban olduğum
- Camide uyuyan adamın parasının çalınması kamerada
- Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü
- Kaçan kurbanlık boğa çarşıyı birbirine kattı
- Arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu