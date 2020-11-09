Kuşadası'nda 4.2 büyüklüğünde deprem!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'de hissedildiği belirtildi.
İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise Kuşadası körfezinde yerin 11.7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin olduğunu aktardı.
Depremin İzmir'de hissedildiği belirtildi.
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