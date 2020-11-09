Kuşadası'nda 4.2 büyüklüğünde deprem!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'de hissedildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 23:48
Kuşadası'nda 4.2 büyüklüğünde deprem!
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İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise Kuşadası körfezinde yerin 11.7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin olduğunu aktardı.

Depremin İzmir'de hissedildiği belirtildi.


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