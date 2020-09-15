Kuşadası’nda sokakta karikatür sergisi

15 Eylül 2020 Salı, 02:00

Yarışmada ödül alan eserler Kemal Arıkan Caddesi üzerinde sergilenmeye başlandı. Toplam 40 eserin görücüye çıktığı sergiye Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Sergi 21 Eylül tarihine kadar Kemal Arıkan Caddesi üzerinde 16.00-00.00 saatleri arasında görülebilecek.

Yarışmaya, 39 ülkeden 176 karikatürist toplam 576 eser ile katıldı. 18 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada birinciliği Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky, ikinciliği Türkiye’den Mehmet Atamer, üçüncülüğü ise Kazakistan’dan Galym Boranbayev kazandı. Büyük Jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görülen isimler ise Türkiye’den Mustafa Yıldız, Polonya’dan Izabela Kowalska ve Özbekistan’dan Makhmudjon Eshonkulov oldu. l İHA