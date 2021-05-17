Kuvayı Milliye Anıtı inşaatında çökme: 3 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kuvayı Milliye Anıtı inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada taşıyıcı köprünün çökmesiyle 3 işçi yaralandı.
Gemlik ilçesinde, Kuvayı Milliye Bulvarı'nda bir süredir yapımı devam eden anıt inşaatında, sabah saatlerinde beton dökümü yapıldığı sırada çökme meydana geldi.
Anıtın taşıyıcı köprüsünün çökmesiyle 3 işçi dökülen betonla demir ızgaralar arasında kaldı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan da, yaralılarla tek tek ilgilenerek yetkililerden olay ile ilgili bilgi aldı.
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