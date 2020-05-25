Kuveyt’ten yurda gelen işçilerde koronavirüs çıktı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:45

Kolin İnşaat'ın Kuveyt'in güneyinde, Al Mutlaa şehrinin ana yollarının ve ana altyapısının 2015'te başlayan yapım işi bir süre önce tamamlandı. Bunun üzerine şirket, 230 kişinin alacaklarını ödeyerek corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye toplu olarak gönderilmelerine karar verdi.

Ankara'ya getirilip karantinaya alınacakları söylenen 230 kişi, son anda havada alınan ani bir kararla İstanbul'a indirildi. Hiçbir karantina uygulana tabi tutulmadan Türkiye'nin dört bir yanına giden işçilerden Antalya ve Sivas'a giden 7 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, tedaviye alınan işçiler sayının belirlenenden daha yüksek olabileceğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bir kararla yurt dışından gelenlerin yurtlarda karantinaya alınma uygulamasına son verilmişti. 20 Mayıs'ta açıklanan karar göre; hastalık belirtisi gösterenler hastaneye kaldırılacak, diğerleri ise evlerinde karantinaya alınacaktı. Ancak işçilerin anlatımları bu karara da uyulmadığını ortaya çıkardı.

Tedavi altına alınan hastalardan Murat Gündüz, "Lütfen acil önlemler alınsın, bu kişilerden hasta olan çok" diye konuştu.

HAVADA ROTA DEĞİŞTİ

230 kişiyi taşıyan THY TK 3292 sefer sayılı uçağı 20 Mayıs'ta saat 13.35'te Ankara'ya inmek üzere havalandı. Yaklaşık 3,5 saat sonra ise uçak Ankara yakınlarına geldiği ve neredeyse inişe geçeceği sırada, kaptan pilotun "Rotamız İstanbul olarak değişmiştir" anonsu yapıldı. Uçak yaklaşık 1,5 saat sonra İstanbul'a indi. Şirket çalışanlarının tümü uçaktan inmeden sadece ateşleri ölçülüp, kendi imkânlarıyla evlerine gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

EVİNDE FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

230 kişi arasında yer alan ve yaklaşık 5 yıldır Kuveyt'te elektrik ustası olarak çalışan bir çocuk babası 48 yaşındaki Murat Gündüz, İstanbul'dan aynı gün bittiği otobüsle memleketi Antalya'ya 21 Mayıs'ta sabah saatlerinde ulaştı. Muratpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğinde son derece halsiz ve bitkin olduğu gözlenen Murat Gündüz, yaklaşık 2 saat sonra fenalaşınca eşi Mehtap Gündüz ve yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Gündüz'ün tedavisi devam ediyor.

'ACİL ÖNLEM ALINSIN ÇOK KİŞİ POZİTİF ÇIKABİLİR'

Covid-19 testi pozitif çıkınca kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Murat Gündüz, Sözcü'ye konuştu. Çalıştıkları işin bitmesi nedeniyle alacaklarının ödendiğini belirten Murat Gündüz şunları söyledi:

* Türkiye'ye gelmeden 5-6 gün önce nefes darlığı ve öksürük nedeniyle revire çıktım. Hastaneye götürülmek üzere ambulans istendi, ancak gelmedi.

* 20 Mayıs'ta ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktık. Bize, Ankara'da 14 gün süre ile karantinaya alınacağımız söylendi. Uçağa bindik, uçak tıklım tıklım doluydu. Bizim şirketten 230 kişi vardı.

* Ancak, ayrı iki şirketten de insanlar olduğunu duydum. Uçak Ankara yakınlarına geldiği sırada bir anons yapılarak rotanın İstanbul'a döndüğü söylenince büyük şok yaşadık.

* İstanbul'a inmeden uçakta ateşimiz ölçüldü. İndikten sonra da aynı gün akşam saatlerinde otobüse binerek Antalya'ya gittim.

* Eve ulaştıktan kısa bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldım. Yapılan testim pozitif çıktı. Şu an eşim ve oğlum evde karantina altındalar.

* Benim tedavim ise sürüyor. Bizim gurupta bulunan arkadaşlardan Sivas, Bursa ve Ordu'ya giden yaklaşık 20 kişinin testinin pozitif çıktığını öğrendim. Lütfen acil önlem alınsın, çok kişi pozitif çıkabilir. Bu kişiler hastalığı çevrelerine bulaştırmış olabilirler.

SİVAS'TA 6 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Şirket çalışanlarından Sivas'a gittiği belirlenen Haşim Yıldırım, Ömer Yılmaz, Kerim Yetkin, Necmettin Sağır, Ahmet Turan Sağır, İsmet Şimşek'in de yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altında bulunan hastalardan Haşim Yıldırım kendisine telefonla ulaşan Sözcü muhabirine konu ile ilgili konuştu.

Kuveyt'te çalıştıkları şirketin işi bitince salgın nedeniyle Türkiye'ye toplu olarak gönderildiklerini belirten Yıldırım şunları söyledi:

* Bize Ankara'ya götürülüp 14 gün karantinaya alınacağımız söylendi. Ankara'ya gelmek üzere uçağa bindik. Uçak Ankara yakınlarına geldiğinde kaptan pilot, ‘Rotamız İstanbul olarak değişmiştir' anonsu yapınca adeta şok olduk.

* Uçak İstanbul 3'ncü Havaalanı'na inmeden sadece ateş ölçümü yaptılar. 21 Mayıs'ta evime ulaştım. Ancak, 2 gün sonra ateşim çıkınca hastaneye kaldırıldım, yapılan testim pozitif çıkınca tedaviye alındım.

* Eşim ve iki çocuğum da evde 14 gün süreyle karantina altına alınmışlar. Şu anda yattığım hastanede 10 kişiden fazla corona hastası olduğunu biliyorum.

* Türkiye geneline çeşitli illere giden arkadaşlardan 20'nin üzerinde kişinin de hasta olduğunu duydum. Bu hasta kişilerden aile fertlerine ve yakınlarına hastalık bulaşmasından korkuyorum.