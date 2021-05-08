Kuytul serbest bırakıldı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul serbest bırakıldı. Geçen günlerde Furkan Vakfı mensubu bir grup, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:17
Kuytul serbest bırakıldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul serbest bırakıldı.

Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Alparslan Kuytul Hocaefendi, Sulh Ceza Hakimliğinde görülen mahkemenin sonuçlanmasının ardından sevenleri ile buluştu” denildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı mensubu bir grup, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Vakfın lideri olan Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından ise “An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!” paylaşımı yapılmıştı.


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