08 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:17

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul serbest bırakıldı.

Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Alparslan Kuytul Hocaefendi, Sulh Ceza Hakimliğinde görülen mahkemenin sonuçlanmasının ardından sevenleri ile buluştu” denildi.

Alparslan Kuytul Hocaefendi, Sulh Ceza Hakimliğinde görülen mahkemenin sonuçlanmasının ardından sevenleri ile buluştu!



AlparslanHoca Serbesthttps://t.co/C47z87poYB pic.twitter.com/PTtPFKv6z9 — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) May 8, 2021

NE OLMUŞTU?

Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı mensubu bir grup, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Vakfın lideri olan Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından ise “An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!” paylaşımı yapılmıştı.