Kuytul serbest bırakıldı
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul serbest bırakıldı. Geçen günlerde Furkan Vakfı mensubu bir grup, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul serbest bırakıldı.
Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Alparslan Kuytul Hocaefendi, Sulh Ceza Hakimliğinde görülen mahkemenin sonuçlanmasının ardından sevenleri ile buluştu” denildi.
Alparslan Kuytul Hocaefendi, Sulh Ceza Hakimliğinde görülen mahkemenin sonuçlanmasının ardından sevenleri ile buluştu!— Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) May 8, 2021
AlparslanHoca Serbesthttps://t.co/C47z87poYB pic.twitter.com/PTtPFKv6z9
NE OLMUŞTU?
Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı mensubu bir grup, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.
Vakfın lideri olan Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından ise “An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!” paylaşımı yapılmıştı.
Video Haberler
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- E-Devlet'te yeni dönem
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt