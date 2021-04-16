Kuyucak köyündeki meralar üzerine altın arama projesi için başvuru yapıldı
Tokat’ın Reşadiye Kuyucak köyü mera arazileri siyanürlü altın madenciliği tehdidi altında. Bölgede altın arama için ruhsat alındı ve projenin Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) süreci başladı. Çok sayıda bölge sakini projeye itiraz ederek projenin ÇED sürecinin sonlandırılmasını istedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuran TÜPRAG Metal Madencilik şirketi “yarma yöntemiyle maden arama projesi” tanıtım dosyasını sundu. Dosyada şirketin ilgili bakanlıklardan maden arama ruhsatı aldığı belirtilerek proje kapsamında 7 adet yarma (kanal) hattı açılacağı belirtildi. Dosyaya göre metrelerce uzunlukta yapılması planlanan hatlar için 2 metre derinliğinde de kazı yapılacak. ÇED alanı ise toplam 28,31 hektar. Yarma hatlarının hepsi mera arazisi üzerinde, bir kısmı ise orman arazisi. Yarma alanlarının 1. Derece arkeolojik sit Alanına yakınlığı ise 330 metre mesafede.
‘ZARAR GÖRECEK’
Bölge sakinlerinden Üzeyir Uludağ, itiraz dilekçesinde tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin ciddi zarar göreceği belirtilerek “Faaliyet alanı olarak gösterilen Kuyucak köyü yerel halkının proje üzerine görüşlerine, hazırlanan proje tanıtım dosyası içeriğinde gereği gibi yer verilmemiştir. Yalnızca tarım ve hayvancılık ile geçinen Kuyucak halkının yaşama ve çalışma hayatı göz önüne alındığında söz konusu maden arama faaliyeti halkın hayat koşulunu derinden etkileyecektir” ifadelerini kullandı.
‘MERA ALANLARI DARALACAK’
Maden arama ve çıkarma faaliyetlerinin yapılacağı alanın mera arazisi olduğuna dikkat çekilen dilekçede şu sözlere yer verildi:
“Reşadiye ilçesinin mera varlığı yaklaşık 253 bin dekar olup, Tokat’ın meralarının yüzde 20’ini kapsamakta. Meraların ekosistem faydalarının ortadan kalkması ile bölgenin çatı ekosistemine bağlı alt havzalarda katlanan ekonomik ve ekolojik zararlar oluşması kaçınılmaz görülmekte. Maden arama faaliyetleri hayvancılık, toprak koruma, su üretimi ve biyolojik çeşitlilik bakımından büyük önemi olan mera alanlarını daraltacaktır.
Tokat Valiliği’nce başlatılan ve olumlu olarak değerlendirdiğimiz yüz bin koyun proje çalışması, meralarımız ve yaylalarımızda yapılmak istenen madencilik faaliyetleri ile çeliştiğinden karar verici kurumların, başlattıkları projeye sahip çıkması gerekliliği çok açıktır. Raporda gerçekleştirilmesi planlanan 7 adet yarma faaliyeti Kuyucak köyü sınırları içerisinde yer alacak. Bu bölgede tescilli Kuyucak Höyüğü, Tepedibi Höyüğü ile Kodaman Tepe Höyüğü mevcuttur.”
VAHŞİ MADENCİLİK VURGUSU
Bölge sakinlerinden Üzeyir Uludağ dilekçesinde, maden arama sırasında yol açma ve sondaj çalışmalarında orman alanlarının ciddi zararlar göreceğini vurgulayarak “Yeşilırmak Havzası ve Kelkit Vadisi ekosistemi yok olacaktır. Bölgenin tarım ve hayvancılık uğraşı dikkate alınarak üniversitelerden bilimsel görüş alınmalıdır. Maden araması yapılacak alan 1.derecede deprem bölgesidir. Sahip olduğu termal özelliğinden dolayı birçok hastalığın tedavi edildiği termal su, maden aramaları sırasında yapılacak patlatmalar ve siyanür havuzlarından kaçaklar sonucu kullanılmayacak hale gelecektir. Vahşi madencilik olarak adlandırdığımız siyanür ile ayrıştırarak altın üretimi, bölgemiz ve ülkemizdeki orman alanlarını, su kaynaklarını ve havasını olumsuz olarak etkileyecektir” ifadeleri kullanıldı.
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