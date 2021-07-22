Kuzenini kaybeden Vali Altıparmak böyle isyan etti: Ölüme terk eden sistem
Vali Ahmet Altıparmak, kuzeni Ali İmran Kaplan'ın ölümüne ilişkin, "Ülsere bağlı mide kanamasından hasta kaybedilir mi? Bu ülkede edilir!" sözleriyle tepki gösterdi.
Vali Ahmet Altıparmak’ın kuzeni Ali İmran Kaplan, şiddetli mide ağrısı şikayetiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İddialara göre ağrı kesici serum ve lağman verilerek gönderilen Kaplan, ağrıları geçmeyince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği tespit edilince hemen ameliyata alındı. Midenin delinmesi üzerine dışkının kana karıştığı ortaya çıktı. Bunun içinde acil olarak Ankara’ya sevk edilmek istendi. Ancak Ankara’daki hastaneler Kaplan’ın sevkini kabul etmedi. Eski Vali Altıparmak’ın devreye girerek Ankara ve Kırşehir valileriyle görüşerek kuzeninin sevkini geçte olsa yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan Kaplan yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
"ÖLÜME TERK EDEN SİSTEM"
Sosyal medya hesabından sağlık sistemine isyan eden Vali Ahmet Altıparmak şu ifadeleri kullandı:
Ülsere bağlı mide kanamasından hasta kaybedilir mi? Bu ülkede edilir! Ağrıdan kıvranan hastaya önce ağrı kesici, sonra lağman verip gönderen ilgisizlik ve karşı taraf kabul etmiyor diye ölüme terk eden sistem, daha 51'ndeki bir Yiğidi öldürdü!
Ankara ve Kırşehir Valilerimizin özel çabasına, Kırşehir İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Daire Başkanının gayretlerine rağmen, muhatap hastanelerin kabul etmeden sevkin yapılamaması vahim hadiseyi yaşattı. Dilerim başka hastalarımız böyle üzücü bir olayı yaşamaz.
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