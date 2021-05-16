Sokağa çıkma kısıtlaması Galatasaray seçimini vurdu

16 Mayıs 2021 Pazar, 11:46

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni genelgede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 1 Haziran’a kadar devam edeceği belirtildi. Buna göre Galatasaray mayıs ayı içerisinde başkanlık seçimi yapamayacak.

YÖNETİM SEÇİM TAKVİMİ HAZIRLAYACAK

1 Haziran’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Galatasaray, haziran ayında başkanlık seçimini yapabilecek. Yeni seçim takvimini ise yönetim açıklayacak.

SEÇİMDEN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ

En erken haziran ayında yapılacak seçim sonrasında sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, seçimden bir ay sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.