Kuzey Kore'de 'karşıdevrim'e yönelik baskı ve cezalar sertleşti

08 Haziran 2021 Salı, 04:00

Kim Jong-Un yönetiminin “karşıdevrimci düşünceyle mücadele” gerekçesiyle yasakların kapsamını genişlettiği savunuldu. BBC’nin Güney Kore basınına da dayandırdığı haberine göre yasayla birlikte, “Güney Kore, ABD ya da Japonya’dan film getirme, ülke içinde yayanlar hakkında ölüm cezası verilebilecek”. İzleme “suçunu” işleyenleri ise 15 yıla kadar kamp cezası bekliyor. Kim’in Gençler Birliği’ne hitaben yazdığı mektupta, “bireyci, antisosyal davranışlarla mücadele etmelerini istediği” belirtildi. Kim’in yabancı kelimeler, saç modelleri ve kıyafetleri “tehlikeli zehirler” olarak tanımladığı da aktarıldı.