Kuzey Kore'de 'karşıdevrim'e yönelik baskı ve cezalar sertleşti

Kuzey Kore’nin, her türlü yabancı etkiyi ortadan kaldırma gerekçesiyle yasalarını sertleştirdiği belirtiliyor. Buna göre, “yabancı filmlerle, giysilerle yakalanan herkes sert bir şekilde cezalandırılacak”.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2021 Salı, 04:00
Kuzey Kore'de 'karşıdevrim'e yönelik baskı ve cezalar sertleşti
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Kim Jong-Un yönetiminin “karşıdevrimci düşünceyle mücadele” gerekçesiyle yasakların  kapsamını genişlettiği savunuldu. BBC’nin Güney Kore basınına da dayandırdığı haberine göre yasayla birlikte, “Güney Kore, ABD ya da Japonya’dan film getirme, ülke içinde yayanlar hakkında ölüm cezası verilebilecek”. İzleme “suçunu” işleyenleri ise 15 yıla kadar kamp cezası bekliyor. Kim’in Gençler Birliği’ne hitaben yazdığı mektupta, “bireyci, antisosyal davranışlarla mücadele etmelerini istediği” belirtildi. Kim’in yabancı kelimeler, saç modelleri ve kıyafetleri “tehlikeli zehirler” olarak tanımladığı da aktarıldı. 


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