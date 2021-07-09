Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu şoför ve yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.
Kaza saat 04.00 sıralarında otoyolun Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Hayvan yemi yüklü 54 AAF 847 plakalı tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yan yatarak sürüklendi. Araç daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.
Otoyol görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Hakkı B. ile İlhami B'yi bir saatlik çalışma neticesinde çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde her iki kişinin de öldüğü belirlendi.
Jandarma trafik ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışmasının ardından cenazeler hastane morguna gönderildi.
Devrilen tırın otoyoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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