Kuzey Marmara'da 'garanti' tutmadı
Yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, “araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması” nedeniyle işletmeci Kalyon, Cengiz, Kolin, Limak, RYS İnşaat ve Pak Yatırım ortaklığına 1.4 milyar TL ödendi.
AKP'nin "geçiş garanti"li köprü ve yol projeleri, garanti sınırının altında kalan geçişleri ve dolayısıyla faturalarının da halka ödetilmesi nedeniyle gündem olmaya devam ediyor.
Son döneme damga vuran ve “mega” olarak anılan Yavuz Sultan, Osmangazi köprüleri ile İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyol projeleri, Yap-İşlet- Devret (YİD) yöntemiyle ihale edildi. Buna göre ihaleyi kazanan şirket ya da ortaklık, inşaatı tamamladıktan sonra köprü ve otoyolu belli bir süre işletecek ve sonra devlete devredecek. Söz konusu projelere, devlet araç geçiş garantisi verdi. Geçişler, döviz olarak belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Bu kapsamda yıl içinde Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri için garanti ödemesi yapıldı.
ORTAKLIĞA PARA YAĞDI
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nun hizmete açılan bölümleri için de “araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması” nedeniyle ödeme yapılması gündeme geldi. Habere göre, devlet işletmeci şirkete 1.4 milyar TL ödedi. Kuzey Marmara Otoyolu’nu; AKP döneminde devletin düzenlediği birçok "dev" ihaleyi alan Kalyon, Cengiz, Kolin, Limak, RYS İnşaat ve Pak Yatırım ortak girişim grubu işletiyor.
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