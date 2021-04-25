Kyrie Irving oruç tuttuğunu açıkladı
Brooklyn Nets’in yıldızı Kyrie Irving, oruç tuttuğunu açıkladı.
NBA’de normal sezonda Brooklyn Nets sahasında Boston Celtics’i ağırladı. Karşılaşmayı, 109-104 üstünlükle tamamlayan Nets, bu sezonki 40 galibiyetini aldı. Brooklyn’de Kyrie Irving, maçı 15 sayı ve 11 asist ile tamamlarken maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, basın toplantısında gelen, “Ramazan’da oruç mu tutuyorsun? Eğer öyleyse bu günlük hayatını nasıl etkiledi? Maç ve antrenman hazırlıklarını nasıl yapıyorsun?” soruya, “Evet, Ramazan ayının bir parçasıyım.” yanıtını verdi.
“MÜSLÜMAN TOPLULUĞUNUN BİR PARÇASIYIM”
Kyrie Irving açıklamasında şunları söyledi, “Pek çok insanın bu konuda sorusu var. Ama evet, Ramazan’da birçok Müslüman kardeşime katılıyorum. Topluluğun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan mutluyum. Oruç, kesinlikle bunun bir parçası. Kutsanmış hissediyorum ve bunun bir parçası olduğum için minnettarım.”
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