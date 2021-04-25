Şenol Güneş'ten Tarkan'a EURO 2020 için özel istek
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ünlü şarkıcı Tarkan'dan EURO 2020 öncesi Milli takım için şarkı istedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Megastar Tarkan'a seslendi.
Ay-Yıldızlı takımın teknik patronu, Fanatik Gazetesi'nden Gökmen Özcan'a verdiği röportajda, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası'ndaki gibi bir şarkı yapmasını istedi.
Şenol Güneş yaptığı açıklamada "2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika'ya maç izlemeye gittim. Bir diskoda Tarkan'ın müziği çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Tarkan'ı başka bir yere koyarım. 2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan'ın, 'Bir oluruz yolunda' şarkısı Milli Takım'la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal'ın da, 'Pazara kadar değil mezara kadar' şarkısı vardı. O da tuttu. Şimdiki Milli Takımımız için de Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde böyle bir şarkı yapılmasını istiyorum. Tarkan bize daha önce Dünya Kupası'ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı. Yenisini bekliyoruz. Maçımıza da gelmişti. Taksim'deki kutlamada da vardı. O dünyaca ünlü bir sanatçı. Onu bambaşka bir yere koyuyorum. Benim ona yakınlığım yok ama Volkan Konak'la arkadaşlığım var." ifadelerini kullandı.
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