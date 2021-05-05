La Liga'dan Lionel Messi'ye soruşturma
La Liga yönetimi, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin evinde verdiği yemekte koronavirüs kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle Arjantinli oyuncuya soruşturma başlattı.
İspanya'da koronavirüs önlemleri kapsamında ev misafirlikleri ve 6 kişiden fazla toplanma yasağı olmasına rağmen Messi'nin 3 Mayıs pazartesi günü evinde tüm takıma yemek vermesi tartışmalara neden oldu.
Barcelonalı futbolcuların eşleriyle birlikte katıldığı öğle yemeği haberinin basında yer almasının ardından LaLiga kurumu konuya ilişkin soruşturma başlatma kararı aldı. Ayrıca Katalonya özerk hükümetinin sözcüsü Meritxell Budo da Kamu Sağlık Ajansının olayı araştıracağını duyurdu.
Ülke basınında yer alan haberlerde, Barcelona Kulübünün üst düzey yetkililerinin "bu özel bir organizasyon" diyerek, Messi'nin evinde verilen yemekle ilgili herhangi bir sorumluluklarının olmadığını vurguladıkları belirtildi.
Normal bir dönemde "bir jest" olarak algılanan ancak koronavirüsten dolayı para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Messi ve davete giden futbolcuların, evin bahçesinde verilen öğle yemeği boyunca müzik dinleyip, eğlenip, "şampiyon, şampiyon" diye bağırdıkları bilgisi de basında yer aldı.
İspanyol futbolunda koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği bu olay ilk olmazken, salgından dolayı genel kapanmanın uygulandığı mayıs 2020'de Sevilla'dan dört futbolcu eşleriyle birlikte organize ettiği yemeğin ardından, özür dilemek zorunda kalmış ve tedbir amaçlı 15 gün antrenmanlardan uzaklaştırılmıştı.
Video Haberler
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
En Çok Okunan Haberler
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- İmamoğlu için art arda açıklamalar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- Erdoğan duyunca yüzünü buruşturmuş
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- MHP'den Ebru Baki'ye ağır sözler
- Araştırmacı İbrahim Uslu'dan kritik seçim analizi
- CHP'li Erdoğdu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler