Şampiyon Ziraat Bankkart'ın yeni antrenörü belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi son şampiyonu Ziraat Bankkart, 56 yaşındaki İtalyan Roberto Santilli ile anlaşmaya vardı.

AA
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:13
Şampiyon Ziraat Bankkart'ın yeni antrenörü belli oldu
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kariyeri boyunca dünyanın önemli liglerinde görevlerde bulunan Roberto Santilli, önümüzdeki sezon Ziraat Bankkart'ın başarısı için mücadele edecek." denildi.

Tecrübeli antrenör; İtalya Ligi, Polonya Ligi ve Rusya Ligi'nde önemli takımlarda görev aldı.

Kariyerinde birçok başarısı bulunan Santilli, son olarak Güney Kore Ligi takımlarından Korean Air Jumbos'u çalıştırdı ve takımını lig şampiyonluğuna ulaştırdı.

Ziraat Bankkart, play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyon olmuştu.


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