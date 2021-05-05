Lakers LeBron James’i iki maç daha dinlendirecek
NBA’de Los Angeles Lakers’ın, LeBron James’i Denver maçının ardından Los Angeles Clippers ve Portland maçlarında da dinlendireceği belirtildi.
ESPN’de yer alan haberde, Atlanta Hawks maçında ayak bileğinden sakatlanan ve yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalan LeBron James’in sezon geri kalan kısmında bazı maçlarda dinlendirilebileceği ifade edildi. Lakers’ın 1 Mayıs’ta sahasında oynadığı Sacramento King maçı ile parkeye dönen yıldız oyuncu dün gece oynanan Denver maçında kadroda yer almamıştı.
SAKATLIĞIN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR
James’in Lakers’ın oynayacağı Clippers ve Portland maçlarında dinlendirileceği ifade edilirken ayak bileğindeki sakatlığın etkilerinin devam ettiği kaydedildi. Haberde, James’in hızlanmada ve yön değiştirmede sorun yaşadığı belirtildi.
LAKERS PLAY-IN’E KALMAK İSTEMİYOR
Bu seneki playoff değişiklikleriyle yedi, sekiz, dokuz ve 10. sıra takımlarının oynayacağı play-in turnuvasına Lakers’ın da kalma ihtimali bulunuyor. Playoffa kalacak son iki takımı belirleyecek turnuvaya kalarak ekstra maç yapmak istemeyen Lakers’ın 37 galibiyeti 28 mağlubiyeti bulunuyor. Los Angeles ekibi .569 galibiyet oranıyla altıncı sırada yer alıyor.
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