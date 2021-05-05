Saldırıya uğrayan Sterling Brown’a tazminat kararı
2018 yılında Milwaukee Bucks forması giydiği dönemde polis tarafından saldırıya uğrayan Sterling Brown'a mahkeme 750 bin dolar ödenmesine karar verdi.
ESPN’de yer alan haberde, Houston Rockets forması giyen Sterling Brown’a 2018’deki saldırıya ilişkin açtığı davada tazminat ödenmesine karar verildiği belirtildi. 2018 yılında NBA Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Sterling Brown, aracını hatalı park etmesi sonrasında Milwaukee polisi tarafından darp edilmiş ve şok cihazıyla saldırıya uğramıştı.
Olay sonrasında tutuklanan Brown, ses kayıtlarının ortaya çıkmasından sonra suçsuz olduğu açıklanmıştı. Ses kayıtlarında ayrıca Brown’ın polisler tarafından tahrik edilmeye çalışıldığı ve ırkçı söylemlere maruz kaldığı belirtilmişti.
“YENİ BİR SAYFA AÇIYOR”
Sterling Brown’ın avukatı Mark Thomsen yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bu karar yeni bir sayfa açıyor. Şehrimizi daha iyi bir hale getirmek ve insan haklarını tanımak için toplumla birlikte çalışan polis gücü geliştirmekte ısrar edeceğimiz 21. yüzyılı destekliyor.”
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