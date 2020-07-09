Lavrov: ABD herkese savaş açmaya hazırlanıyor gibi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin çıkarlarını koruyan her bir ülkeye karşı savaş hazırlığı yaptığı izlenimi verdiğini belirtti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır ve Güney Afrika dışişleri bakanlarıyla görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Felsefeleri bile Amerikalıların kendi çıkarlarını savunmaya çalışan her bir ülkeye karşı çatışmaya hazırlandığına işaret ediyor. Bu kötü bir şey. Bu, ABD'nin kendisi için kötü” dedi.
STRATEJİK REKABET
Sputnik’teki habere göre, ABD'nin, ‘stratejik istikrar’ kavramını Rusya ile diyalogdan çıkararak onun yerine ‘stratejik rekabet’ kavramını getirmeye çalışmasını bu eğilime örnek olarak gösteren Lavrov, bu yaklaşımın Amerikan halkının dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırma çabası olabileceği tahmininde bulunarak, ABD'deki seçim kampanyasının da bunun üzerinde etkisi olduğunu kaydetti.
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