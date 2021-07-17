Lazio'da Maurizio Sarri'den taraftara Vedat Muriqi tepkisi

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, antrenmanda eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi eleştiren bir taraftara tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:55
Lazio'da Maurizio Sarri'den taraftara Vedat Muriqi tepkisi
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Adı zaman zaman eski takımı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi'nin takımı Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, takımın taraftara açık idmanında bir kişinin Muriqi'yi eleştirmesi üzerine taraftara sert çıktı.

62 yaşındaki teknik adam, Kosovalı forveti eleştiren taraftara "Muriqi ile ilgili başka bir şey dediğini duyarsam, seni buradan yollarım." ifadesiyle tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz Lazio'ya 18,50 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçtaki iki gol ve bir asistlik performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

Sarri'nin tepkisi, taraftar kamerasına yansıdı:


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