Lazio'da Maurizio Sarri'den taraftara Vedat Muriqi tepkisi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:55

Adı zaman zaman eski takımı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi'nin takımı Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, takımın taraftara açık idmanında bir kişinin Muriqi'yi eleştirmesi üzerine taraftara sert çıktı.

62 yaşındaki teknik adam, Kosovalı forveti eleştiren taraftara "Muriqi ile ilgili başka bir şey dediğini duyarsam, seni buradan yollarım." ifadesiyle tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz Lazio'ya 18,50 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçtaki iki gol ve bir asistlik performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

Sarri'nin tepkisi, taraftar kamerasına yansıdı: