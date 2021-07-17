Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni, trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, ülkesi Kamerun'da geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:07
Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni, trafik kazası geçirdi
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Bir dönem Fenerbahçe formasını giyen ve kariyerini Cibuti ekibi AS Arta/Solar7'de sürdüren Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, trafik kazası geçirdi.

Kamerun basınından Andydotcom'un haberine göre 37 yaşındaki file bekçisinin içinde bulunduğu araç, ülkenin batısında kazaya karıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan Kameni tedavi altına alındı. 

2017 ve 2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Kameni, sarı-lacivertli ekiple 16 maça çıkmıştı.


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