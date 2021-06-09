LeBron James, gelecek sezon 6 numaralı formayı giyecek
Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James’in gelecek sezon itibariyle 6 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
ESPN’de yer alan haberde, LeBron James’in iki yıl sonra forma numarasında değişikliğe gideceği ifade edildi. NBA’de ilk forma giydiği takım olan Cleveland Cavaliers’taki ilk döneminde 23 numaralı formayı giyen James, Miami Heat’e transfer olduktan sonra forma numarasını değiştirmişti.
Miami Heat, Michael Jordan'ı onurlandırmak için 23 numaralı formayı emekli etmiş ve James, bu sebepla 6 numarayı giymek zorunda kalmıştı. İkinci Cleveland dönemi ve Los Angeles Lakers’ta 23 numarayı seçen James, gelecek sezon itibariyle tekrar 6 numarayı giymeye başlayacak.
DAVIS 23 NUMARALI FORMAYI GİYMEYECEK
Geçtiğimiz yıllarda James’in 6 numaraya döndüğü sezonda Anthony Davis’in 23 numarayı giymesi planlanmıştı. Ancak forma değişikliği sonrasında Davis’in forma numarasının değişmeyeceği belirtildi. Lakers’a takas olmadan önce Davis, New Orleans'ta 23 numarayı giyiyordu.
FİLM ETKİSİ
Öte yandan Athletic’de yer alan haberde, Space Jam 2 filminde rol alacak LeBron James’in filmde 6 numaralı formayı giymesi nedeniyle değişiklik yapmak istediği ifade edildi. James’in 6 numarayı giydiği bazı sahneler hafta içinde yayınlanmıştı.
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