Leicester City'de Jamie Vardy, şampiyonluk kutlamasında 30 bin sterlin kazandı

22 Ağustos 2021 Pazar, 20:11

İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester City'de bu ay Manchester City'e karşı 1-0'lık skorla kazanılan Community Shield zaferinin ardından takımla beraber kumarhaneye giden tecrübeli futbolcu Jamie Vardy, geceyi şanslı kapattı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre galibiyetin ardından kulübün Taylandlı sahibi Aiyawatt Srivaddhanaprabha, takımı kiraladığı kumarhaneye götürdü ve futbolculara biner sterlinlik (11.571 TL) kumar fişleri dağıttı. Mayıs ayında kazanılan FA Cup'ı Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kutlayamayan futbolcular, kumar masalarında eğlendi.

Habere göre takımın 34 yaşındaki santraforu Jamie Vardy, geceyi 30 bin sterlin (347.132 TL) kazanarak kapattı. Kulübün başkanlığını yapan Aiyawatt Srivaddhanaprabha'nın, kutlamalara toplamda 200 bin sterlin (2 milyon 326 bin TL) harcadığı ifade edildi.

Vardy, 2012'de transfer olduğu takımı ile 2016 yılında kulüp tarihinin ilk ve tek Premier Lig şampiyonluğunu yaşamıştı.