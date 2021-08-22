A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti
CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında İsveç'i set vermeden geçti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.
Milliler, maça Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Buse Ünal, Yasemin Güveli ve Beliz Başkır'dan oluşan kadro ile çıktı.
Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan maçın ilk seti, büyük çekişmeye sahne oldu. Milliler, seti 31-29 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi bir oyun ortaya koyan Türkiye, seti 25-21 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Son sette üstünlüğünü daha da arttıran Filenin Sultanları; seti 25-11, maçı ise 3-0 kazandı.
Filenin Sultanları, gruptaki ilk iki maçında ev sahibi Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı ise 3-0 mağlup etmişti.
Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet!
- Milyonluk vurgun için harekete geçildi
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
- AKP'li vekilden polise hakaret
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
- Trabzon Havalimanı'nın altından 5'li çete çıktı
- TFF Başkanının inşaat firması Süper Lig takımının ortağı