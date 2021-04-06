LeMan, KONDA Araştırma'nın Boğaziçi eylemleri ile ilgili anketini kapağına taşıdı: 'Bu mu haklı ha!'
Mizah dergisi Leman bu haftaki kapağında, KONDA Araştırma'nın Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili yaptığı araştırmayı kapağına taşıdı. Araştırmada, toplumun yüzde 67'si AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonucu başlayan eylemleri haklı buluyor.
Haftalık mizah dergisi LeMan, KONDA Araştırma şirketinin anket sonuçlarında, toplumda Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla birlikte başlayan eylemleri destekleyenlerin oranının yüzde 67 olmasını bu haftaki kapağına taşıdı.
LeMan, kapağında 'Konda'nın Araştırması: Toplumun yüzde 67'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini haklı buluyor' başlığıyla karikatürü yayımlandı.
İşte o karikatür:
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