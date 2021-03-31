Leman'dan çok konuşulacak 'pudra' göndermeli kapak
Mizah dergisi Leman bu haftaki kapağında, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi Büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na gönderme yaptı.
Haftalık mizah dergisi Leman, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi Büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nu bu haftaki kapağına taşıdı.
Leman'ın kapağında 'Mesele pudra şekeri değil yeğen' başlığıyla karikatür yayımlandı.
İşte o karikatür:
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