Leonardo DiCaprio'ya çevrecilerden ikiyüzlülük suçlaması

23 Haziran 2021 Çarşamba, 10:38

Çevre ve iklim konusunda yaptığı bağışlarla bilinen ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, Belize’deki Blackadore Caye Adası’nda doğa dostu olduğu iddiasıyla lüks bir tatil sitesi inşa ettirecekti. Fakat çevrecilerin protestoları nedeniyle inşaat başlanamadı.

NTV'nin aktardığına göre, Belize kıyılarında en yeşil lüks tatil beldesini inşa ederek çevresel olarak dünyayı değiştirmeyi amaçlayan otelin bugüne kadar yapılıp 2018’de hizmete açılması planlanıyordu. Ancak balıkçıların ve çevrecilerin tepkisi nedeniyle daha inşaat henüz hayata geçirilemedi.

Çevreci kampanyayı yürütenler Leonardo DiCaprio’nun otelinin vaatlerinin aksine balık popülasyonuna büyük zarar vereceğini iddia etti.

'TAM BİR İKİYÜZLÜ'

Protestocuların liderlerinden olan tur şirketi operatörü Rebecca Arceo, “Bu planı çevreye duyarlı olarak göstermek sadece bir satış numarası. DiCaprio bence tam bir ikiyüzlü” dedi.

Leonardo DiCaprio (46) ortağı Jeff Gram ile 2015’te 1.75 milyon dolara satın aldığı adadaki 104 dönümlük kumsala lüks otel yaptırmayı planlarken, ağaç dikerek çevreye de katkıda bulunacağını vadetmişti.

Su üstüne yerleşecek yalancı resife sahip bungalovların direklerinin ise balık üremesine katkıda bulunacağını iddia eden proje, Belize hükümetine 400 yeni iş ve 10 milyon dolarlık yıllık gelir taahhüt etmişti. Ancak, Miami’deki çevre koruma grubu Bonefish & Tarpon Trust’ın uzmanları plana karşı çevrimiçi kampanya başlatınca otel inşaatına başlanamadı.