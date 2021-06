Spielberg, Netflix'e yılda en az iki film yapacak

22 Haziran 2021 Salı, 17:50

E.T., Denizin Dişleri (Jaws), Jurassic Park gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Steven Spielberg yeni film projeleri için dijital yayın platformu Netflix'le anlaşmaya imza attı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre kurucuları arasında Spielberg'in de bulunduğu Amerikan eğlence şirketi Amblin Partners ve Netflix bu anlaşmayla her yıl en az iki uzun metrajlı film hazırlayacak. Anlaşmanın kaç yıllık olduğu belirtilmese de projelerin yönetmen koltuğunda Spielberg'in yer almasının muhtemel olduğu anlaşılıyor.

Netflix bu hamleyle rakip platformların atılımlarına karşılık vermiş oldu. HBO Max, WarnerMedia-Discovery'le birleşirken Amazon da MGM'i satın almıştı.

Screen Rant'in haberine göre Netflix'in CEO'su Ted Sarandos anlaşmaya yönelik açıklamada Spielberg'i "yaratıcı bir vizyoner ve lider" diye nitelerken platformun ünlü yönetmenin kariyerinde yer almasından "onur ve heyecan" duyduğunu söyledi.

Spielberg ise yapılan görüşmelerin ardından ortaklığın yeni hikayeler anlatmak ve yeni yöntemlerle izleyicilere ulaşmak açısından "harika bir fırsat" sunduğunu belirtti.

Bununla birlikte Spielberg'in iki yıl önce dijital yayın platformlarına yönelik eleştirel ifadeleri iki şirket arasındaki işbirliği anlaşmasının şaşkınlıkla karşılanmasına neden oldu. Ünlü yönetmen dijital platformlarda gösterilen filmlerin Oscar Ödülleri'nde değil Emmy Ödülleri'nde yarışması gerektiğini ifade etmişti. Ancak yönetmen görünüşe göre fikrini bütünüyle değiştirdi. Netflix ve Amblin yakın zamanda Şikago Yedilisi'nin Yargılanması (The Trial of the Chicago 7) filminde birlikte çalışmıştı.