Letitia Wright, Black Panther çekimleri sırasında kaza geçirdi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 14:35

Black Panther serisinde Wakanda Prensesi Shuri’yi canlandıran Letitia Wright’ın dublör kazası geçirdiği öğrenildi.

BBC’nin haberine göre, oyuncunun geçirdiği kazayla ilgili detaylı bilgi verilmese de hastanede tedavi gören oyuncunun taburcu edildiği açıklandı.

Black Panther: Wakanda Forever filminin oyuncu kadrosunda Letitia Wright’ın yanı sıra Daniel Kaluuya, Dalai Gurira, Lupita Nyong’o ve Angela Bassett yer alıyor.

