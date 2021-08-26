Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan genç adam yaşamını yitirdi
Hindistan’da, 25 yaşındaki bir kişi prezervatif yerine yapıştırıcı kullandığı için yaşamını yitirdi.
Hindistan’nın Ahmedabad kentinde yaşayan Salman Mirza, 22 Haziran’da eski nişanlısıyla bir otele gitti.
Times of India’nın haberinde, Mirza’nın üzerinde prezervatif olmadığı için çiftin cinsel ilişki sırasında korunmak amacıyla Mirza’nın cinsel organına epoksi reçine (endüstriyel alanlarda kullanılan yapıştırıcı) sürdüğü yazıldı. Mirza’nın nişanlısının ismi paylaşılmadı.
Habere göre, genç adam ertesi gün Firuz Şaik adlı bir tanıdığı tarafından, bir apartmanın yakınındaki çalılıklarda bilinci kapalı bir şekilde yerde yatarken bulundu.
Şaik, Mirza’yı önce eve, durumu kötüleşince de ‘Sola Civil’ adlı hastaneye götürdü fakat Mirza kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve hafta başında yaptığı açıklamada, ilk belirlemeye göre Mirza’nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
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