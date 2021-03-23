Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Gazeteci Levent Gültekin'e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
8 Mart'ta programa katılacağı televizyon kanalına gitmeye çalışan Levent Gültekin'e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Levent Gültekin 8 Mart'ta televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğramıştı.Olaydan sonra televizyon programına katılan Gültekin, ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayette bulunmuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
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