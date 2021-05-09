Lewis Hamilton, Red Bull'un kanat değişikliğiyle fark yarattığını söyledi
Formula 1’de bugün İspanya Grand Prix’si öncesinde Lewis Hamilton, Red Bull’un antrenman ve sıralama turları arasındaki performans farklılığının kanat değişikliğinden kaynaklandığını söyledi.
Sezonun dördüncü yarışı öncesinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton Sky Sports F1'e açıklamalarda bulundu. İngiliz pilot sıralama turlarını ilk sırada tamamlayarak kariyerinin 100. pole pozisyonunu aldı.
“RED BULL DÜZLÜKLERDE ÇOK HIZLI”
Hamilton, Mercedes’in bu sezonki en büyük rakibi Red Bull’un İspanya’daki antrenman ve sıralama turları arasındaki performans farkının kanat değişikliğinden kaynaklandığı belirtti, “Hedefimiz ilk sırada olmak. Birinci viraja gelene kadar 600 metre var. Bu çok uzun ve gerçekten zor. Red Bull düzlüklerde çok hızlı.
Araçlarının arkasında taktıkları yeni eğimli kanat var ve onunla onda üç saniye kazandılar. Bu yüzden bizden daha hızlı olacaklar. Onları geride tutmak zor ama imkansız değil. Zamanlama ve ritim yarışta belirleyici olacak.”
Formula 1 İspanya Grand Prix'si bugün 16:00'da başlayacak.
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