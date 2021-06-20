‘Leylak’ Tribeca Film Festivali'nden mansiyon aldı
Yapımcı ve senarist Mustafa Kaymak’ın kısa filmi 'Leylak' 20. Tribeca Film Festivali’nde Jüri Özel Mansiyon Ödülü'ne layık bulundu.
Bu yıl 20. kez düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde yarışan “Leylak” adlı kısa film jüri tarafından Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Yönetmenliğini Scott Aharoni ve Dennis Latos’un üstlendiği filmin senaryosunu ABD’de yaşayan Türk sinemacı Mustafa Kaymak kaleme aldı.
Kaymak, iki yıl önce de senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği “Green” adlı filmle Sundance Film Festivali’nde Kısa Film (ABD) kategorisinde Jüri Ödülü’nü almıştı.
“Leylak”, New York’ta ikamet eden Yusuf adında bir mezar isçisinin pandemi sebebiyle eşini kaybetmesi ve devamında yaşadığı travmayı, 11 yaşındaki kızı Renk ile olan ilişkisi üzerinden işliyor.
Filmi ve ödülü pandemi döneminde, hayatlarını riske atan tüm sağlık çalışanlarına, onlara ön saflarda eşlik eden tüm göçmenlere ve yakınlarını kaybedenlere adadıklarını söyleyen Kaymak; “Pandemi hepimiz için bir milat oldu. Yasamın anlamını ve kıymetini sorgulama fırsatı sundu hepimize. En sevdiklerimize veda dahi edemeden onlardan ayrıldık. Fakat hikayeler acılarımızı hafifletecek ve bizleri birbirimize yakınlaştıracak” dedi.
ABD’de film ve dizi çalışmalarına devam edeceğini belirten Kaymak; “Burada kendi sektörümüzü oluşturabileceğimize inanıyorum. Türkiye’den Amerika’ya sinema ve tiyatro okumaya gelip doğru proje bulamadığı için geri dönen çok yetenekli oyuncular var. Alternatiflerimiz olmalı, üretmeye devam etmeliyiz” dedi.
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