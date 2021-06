Tribeca Film Festivali’nin açılışı, pandemi bitmişçesine özgürce yapıldı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Maskesiz ve mesafesiz, sokaklarda şarkılı danslı bir kutlama; Covid-19 aşısının bir reklamı olsaydı muhtemelen 20. Tribeca Film Festivali’nin açılışına benzerdi. Nitekim geçen hafta başlayan festivali açan “In the Heights” adlı müzikalin gösteriminde boy gösteren “aşılı” konukların sarmaş dolaş hallerine adeta bir film izler gibi bakakaldık. Bu yıl hem fiziksel hem de çevrimiçi düzenlenen festivali olay mahalinde yani New York’ta değil, benim gibi dünyanın bir ucundan izleyen gazeteciler için doğaldır elbette. Festivalin kurucularından ünlü oyuncu Robert de Niro’nun “Yeniden sokaklara çıkma ve yan yana olma zamanıdır” dediği gibi içinden çıkamadığımız bu tuhaf pandemi günlerinde en azından birilerinin özgürce takılıyor olması teselli edici. “In the Heights” da zaten kentin Latin mahallesi üzerinden sokaklara, kültür, ırk ve cinsel çeşitliliğe kucak açtığı varsayılan New York’a dair şarkılı bir aşk mektubu. Gelgelelim filmin uyarlandığı Tony ödüllü müzikalin yaratıcısı Lin-Manuel Miranda’nın dün yaptığı açıklamayla oyuncuların yeterince koyu tenli olmadığına dair eleştirelere bin bir özürle karşılık verdiğini de not düşelim.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ!

Filmin mahalleli, dolayısıyla devasa bir aile olma ve dayanışma hissiyatı esasen “nereli olduğumuz”la ilgilenmekten ziyade “bir arada olalım da gerisi detay” mealinde neşeli bir havaya sokmaya çabalıyor. Bir yanıyla böyle ana akım sinemaya yaklaşan filmlerin yanı sıra festivaldeki sayısız bağımsızlar arasında “All My Friends Hate Me” misali uzun süre sonra bir araya gelinen dostlar arasındaki gerginliğini ve aile olma duygusunu kara mizahla dalgaya almasıyla eğlenceli. Adı üzerinde “Poser” günümüz trendlerini takip eden ve esasen mış gibi yaparak var olmaya çalışan genç bir kızın tekinsiz gibi öyküsüyle gayet ilginç. Kurmaca, belgesel ve kısalarıyla 9-20 Haziran arasında düzenlenen festivalde merakla beklenen filmler arasında Steven Soderbergh’ün “No Sudden Move” adlı gerilim filmi var. Ters bir soygunun ardından onları kimin ve neden kiraladığını anlamaya çalışan sahtekârlar olarak Don Cheadle, Benicio Del Toro misali şahane oyuncular yer alıyor.