Tribeca Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

18 Haziran 2021 Cuma, 16:06

Tribeca Film Festivali'nin, 15-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. Festival yönetimi, programı önceden belirlenmiş olan bazı filmlerin gösterimlerini basın mensupları ve sektör profesyonelleri için online olarak düzenlenmeye karar vermişti. Bu doğrultuda faaliyetlerini dijital dünyaya taşıyan 2021 Tribeca Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Lauren Hadaway'in okulunun kürek takımına katılan ve takımda yükselebilmek için hem fiziksel hem de psikolojik anlamda zorlu bir süreçle mücadele veren kuir bir üniversite öğrencisini merkezine alan The Novice isimli filmi ABD Yarışma Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Film, başrol oyuncusu Isabelle Ferman'a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandırırken aynı zamanda sinematografisini üstlenen Todd Martin'e de ödül kazandırdı.

Uluslararası Yarışma Kategorisi'nde ise Levan Koguashvili'nin yönettiği Brighton 4th öne çıktı. Kategoride En İyi Film Ödülü'nün sahibi olan film aynı zamanda Levan Tediashvili'ye En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, senaristi Boris Frumin'e ise En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandırdı. Bu kategoride öne çıkan bir diğer yapım ise Jessica Kingdon'ın Ascension isimli belgeseli oldu. En İyi Belgesel Ödülü'nün sahibi olan Ascension'ın yönetmeni Kingdon aynı zamanda festivalden belgesel kategorisinde En İyi Yeni Yönetmen Ödülü'nün de sahibi olarak ayrıldı.

2021 Tribeca Film Festivali Ödülleri'nin kazananları şu şekilde:

ABD YARIŞMA KATEGORİSİ

En İyi Film: The Novice- Lauren Hadaway

En İyi Kadın Oyuncu: Isabelle Furman – The Novice

En İyi Erkek Oyuncu: Matthew Leone – God's Waiting Room

En İyi Sinematografi: Todd Martin – The Novice

En İyi Senaryo: Hannah Marks – Mark, Mary, and Some Other People

ULUSLARARASI YARIŞMA KATEGORİSİ

En İyi Film: Brighton 4th – Levan Koguashvili

En İyi Kadın Oyuncu: Bassant Ahmed & Basmala Elghaiesh – Souad

En İyi Erkek Oyuncu: Levan Tediashvili – Brighton 4th

En İyi Sinematografi: Elisabeth Vogler – Roaring 20's

En İyi Senaryo: Boris Frumin – Brighton 4th

BELGESEL FİLMLER YARIŞMA KATEGORİSİ

En İyi Film: Ascension – Jessica Kingdon

En İyi Sinematografi: Bing Liu & Joshua Altman – All These Sons

En İyi Kurgu: Shannon Swan – The Kids

En İyi Yeni Yönetmen: Jessica Kingdon – Ascension