Libya'da diplomasi atağı: Hangi ülkeler büyükelçiliklerini açtı, hangileri açmaya hazırlanıyor?

02 Nisan 2021 Cuma, 13:38

Yunan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ilişkileri normalleştirme faaliyetleri kapsamında salı günü Trablus'a gideceğini duyurdu.

Peloni, Başbakan Miçoktakis'e, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın eşlik edeceğini; ikilinin Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüşeceğini; ziyaretin amacının da "Yunan büyükelçiliğinin ivedilikle yeniden açılması" olduğunu vurguladı

YUNANİSTAN TARAFINDAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Geçmişte Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi olarak görev yapan Menfi, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına karşı beyanat vermesine yönelik talebi reddetmiş ve bu gerekçeyle Aralık 2019'da Yunanistan tarafından sınır dışı edilmişti.

Yunanistan'ın Trablus'taki büyükelçiliği, Yunan donanmasına ait bir fırkateynin yaklaşık 200 Yunanlıyı, güvenlik gerekçesiyle ülkeden tahliye ettiği Temmuz 2014'ten beri kapalı.

FRANSA AÇTI; YUNANİSTAN, MISIR VE MALTA SIRADA

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan NATO harekatında başı çeken ülkelerden biri olan Fransa, iç savaş sırasında kapattığı büyükelçiliğini 7 yıl sonra 29 Mart 2021'de yeniden faaliyete soktu.

Libya'daki isyancı güçlerin lideri Halife Hafter komutasındaki güçleri destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yeni Libya liderliğini Elysee Sarayı'nda ağırlarken, Trablus Büyükelçiliğinin 7 yıl aradan sonra tekrar açılacağını duyurmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis (solda) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (sağda)

Macron, Libyalı yetkililerle görüşmesinde, "Libya'da istikrar ve barış sağlanmaz, ülkenizi ve bölgeyi istikrarsızlaştıran terör örgütleri ve kaçakçılar ortadan kaldırılmazsa; Orta, Doğu Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika'ya barış gelmez" demişti.

Trablus'taki Büyükelçiliklerini yeniden açan ülkeler arasında 'Türkiye, İtalya ve Fransa' yer alırken 'Yunanistan, Mısır ve Malta'nın da büyükelçiliklerini yakın bir tarihte açması bekleniyor.

BAŞKANLIK KONSEYİ

5 Şubat'ta, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesini belirledi.

Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsil eden 74 üyenin katıldığı oylama sonucunda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen Abdulhamid Dibeybe seçildi.