Ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yaklaşık 1 milyar lira gelir elde edecek

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:59

Nefesleri kesen bir sezonun ardından şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş’ın kasasına da 1 milyar liraya yakın para koymayı başardı.

Beşiktaş yayın gelirlerinden 200 milyon lira para kazanırken, sponsorluklar, lisanslı ürün satışı ve ticari gelirlerden de 250 milyon liraya yakın gelir elde etmeyi başardı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 400 milyon liraya yakın para da buradan gelecek. Böylece Beşiktaş toplamda 1 milyar liraya yakın parayı kasasına koymuş olacak.

213 MİLYON LİRA YAYIN GELİRİ

Dünya gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Beşiktaş lige katılım payı olarak kasasına toplamda 36 milyon lira para koymayı başardı. Performans primi olarak dağıtılan yayın gelirlerinden Beşiktaş 60 milyon lira galibiyet primlerinden, 7 milyon lira beraberliklerden elde etti. Buna bir de şampiyonluk parası ve eski şampiyonluklar eklendi. Beşiktaş eski şampiyonluklar için 72 milyon lira, son şampiyonluk için de 40 milyon liralık bonusu kasasına koydu. Böylece Beşiktaş yayın gelirinden toplamda 213 milyon lira para kazandı.

TİCARİ VE SPONSORLUK

Beşiktaş bu sezon ticari gelirler ve sponsorluklardan da önemli bir kazanç sağlamayı başardı. Beşiktaş’ın sponsorluk, ticari gelir ve isim hakkı gelirleri 190 milyon lirayı bulacak. Buna bir de lisanslı ürün satışı yapan mağazalar eklenince toplam kazanç 250 milyon lira olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş bu sezon asıl parayı Şampiyonlar Ligi’nden elde edecek. Şampiyonlar Ligi’ne direk katılınması durumunda Beşiktaş toplamda 40 milyon Euro (400 milyon TL) gelir elde edecek. Bu da Beşiktaş’ın toplam gelirlerinin 1 milyar liraya yaklaşmasına neden olacak.

PANDEMİ KAYBI 300 MİLYON TL

Beşiktaş maçlar seyircili oynansaydı tarihi gelire ulaşacaktı. Loca, kombine bilet ve VIP koltuk satışlarının olmadığı sezonda Beşiktaş’ın kaybı da 300 milyon lirayı buldu. Eğer Beşiktaş bu alanda seyircili oynasaydı toplam geliri de 1.3 milyar lira olacaktı.