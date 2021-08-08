Ligue 1'de Marsilya, Montpellier'i Cengiz Ünder ile mağlup etti

08 Ağustos 2021 Pazar, 23:38

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Montpellier'i 3-2 mağlup etti ve lige üç puanla başladı. İtalyan ekibi Roma'dan Marsilya'ya kiralık olarak transfer olan 24 yaşındaki Cengiz, yeni takımındaki ilk resmi maçında golle buluştu.

Stade de la Mosson'da oynanan maçta Montpellier'in ilk golü 30. dakikada Luan Peres'ten kendi kalesine gelirken, ev sahibi ekibin diğer golünü 34. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.

2-0 geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip Marsilya'da ise 68. dakikada Cengiz Ünder ile 75. ve 80. dakikada Dimitri Payet ağları havalandırdı.

Maçın sonunda taraftarların sahaya attığı maddeler nedeniyle hakem Jeremie Pignard, oyuna bir süre ara verdi. Aranın ardından oynanan kalan sürede başka gol olmadı ve maç, Marsilya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.