Ligue 1'de yarış kızıştı: Lider Lille, Saint-Etienne ile berabere kaldı

16 Mayıs 2021 Pazar, 23:54

Fransa Ligue 1'in 37'nci haftasında Lille, evinde ağırladığı Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı ve ligin son haftasına 80 puanla en yakın takipçisi Paris Saint-Germain'in 1 puan önünde girdi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Monaco'nun ise 3 puan önünde yer alıyor. Ligin son haftasında Lille, Angers deplasmanına çıkacak. Paris Saint-Germain ise Brest deplasmanında galibiyet arayacak. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Monaco ise Lens'e karşı 3 puan mücadelesi verecek.

Lille'in en yakın rakibi Paris Saint-Germain de misafir ettiği Reims'i 4-0 mağlup ederek puanını 79'a yükseltirken şampiyonluk şansını ligin son haftasına taşıdı. Ligde üçüncü sırada yer alan Monaco ise Rennes'i 2-1 mağlup ederek puanını 77 yaparken küçük de olsa şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Fransa Ligue 1'de puan eşitliği durumunda genel averaja bakılıyor. Lille gelecek hafta karşılaşacağı Angers'i mağlup ederse şampiyonluğunu kutlayacak, diğer sonuçlarda ise rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.