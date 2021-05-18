Liseli gençlerden 'Şiddete Nokta Koy' projesi
Liseli gençlerin düzenleyeceği "NOKTA KOY Zirvesi"ne bu yıl aralarında Birce Akalay, Yekta Kopan, Zeynep Atakan gibi isimlerin de bulunduğu kalabalık bir konuşmacı topluluğu katılıyor.
Kadını güçlendirme hedefiyle çalışan liseli gençlerin okuldan okula dolaşan Şiddete Nokta Koy projesi kapsamında, her yıl bir de konferans düzenleniyor. Pandemiye rağmen vazgeçmeyen gençler "NOKTA KOY Zirvesi"ni bu yıl İnstagram’dan gerçekleştirecek.
Birce Akalay, Yekta Kopan, Balçiçek İlter, Kaan Sekban, Zeynep Atakan ve daha birçok başarılı ismin katılacağı zirve, @siddetenoktakoy sayfasından canlı olarak yapılacak. Zirvenin bu yılki teması ‘’Kadına Yönelik Önyargılara ve Kalıpyargılara NOKTA KOY’’ olacak. Böylece kadının farklı alanlarda karşılaştığı olumsuz tutumlar ve bunlardan beslenen ve üstü kapatılan ayrımcılıklar incelenirken, birçok meslek grubundan başarı örnekleri zirveye misafir edilerek, gençlere hayallerin gerçekleşmesinin cinsiyete bağlı olmadığı mesajı verilecek.
20-23 Mayıs tarihlerinde, saat 17:00-19:00 arasında, toplamda 26 söyleşi yapılacak
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