Liverpool, Fabinho ile sözleşme yeniledi
İngiliz kulübü Liverpool, Brezilyalı oyuncusu Fabinho ile 2026'ya kadar sözleşme yeniledi.
İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool, Brezilyalı ön libero oyuncusu Fabinho'nun sözleşmesini beş yıl uzattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fabinho'nun Evian'daki yeni sezon hazırlık kampı öncesinde, yeni sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
Sözleşme imzalamasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, mutlu olduğunu kaydetti:
"İstediğim, kulüpte kalmaktı. Son üç sezondur burada mutlu günler geçirdim. Teknik direktörümden, arkadaşlarımdan ve personelden çok şey öğrendim. Birlikte bir şeyler başardık ve burası, olunabilecek en iyi yer. Umarım iyi şeyler başarmaya devam ederiz."
"HERKES BAŞARIYA AÇ"
Fabinho, sözlerine şöyle devam etti:
"Teknik ekip bizi zorluyor, çünkü kapasitemiz ve kalitemizin farkındalar. Takımım için en iyisini yapmak ve takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Her kupada ilerilere gidebiliriz, herkesin başarıya aç olduğunu biliyorum. Geçen sene yapamadık ama umarım bu sene yapacağız."
2018 yazında Fransız ekibi Monaco'dan Liverpool'a transfer olan Fabinho, Liverpool'da çıktığı 122 maçta üç gol ve yedi asistle oynamıştı.
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