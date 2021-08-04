Fenerbahçe'de Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:57

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile beraber kadro dışı bırakıldığı açıklanan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, sürece dair açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda 'Seni oynatmayı düşünmüyorum, senin bölgene transfer yapacağız' söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin; 'Her zaman mücadeleye açık olduğunu, bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini' iletmiştir.

Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe Yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.

Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanları takımdan ayrı olarak sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz saatlerde yayınladığı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir."