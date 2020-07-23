Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yılı etkinliklerle kutlanacak

23 Temmuz 2020 Perşembe, 14:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıldönümü nedeniyle 24 Temmuz’da “Lozan Anlaşması’nın ışığında, daima!” sloganıyla bir etkinlikler dizisi düzenleyecek. Film gösterimleri, sergiler, sunumlar ve müzik dinletisinin yer alacağı bu etkinlikler dizisinde İzmirlilere Gürer Karagedikli'nin hazırladığı "90 Soruda Lozan Barış Antlaşması" kitabı dadağıtılacak.

Etkinlikler saat 17.00’de Şato Kütüphanesi’nde yönetmenliğini Ece Bilgehan’ın yaptığı Lozan Konferansı animasyon film gösterimiyle başlayacak. Filmi izlemeye gelen çocuklara kırtasiye seti armağan edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nin önünde saat 17.30’da da “Lozan Barış Antlaşması Sergisi” açılışı gerçekleşecek. İsviçre'nin Lozan şehrindeki görüşmeler sırasında çekilen fotoğraflar, görüşmeleri yürüten heyet ile Ankara arasındaki yazışmalar ve Lozan'ın İzmir basınına yansıdığı haberlerin yer aldığı görseller, Büyükşehir Belediye binasının altında yer alan kolonlarda İzmirlilerle buluşacak. Sergi 15 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Etkinlikler Kültürpark Uzun Havuz’da saat 19.00’da “Belgeler Işığında Lozan” açık alan sergisiyle devam edecek. Serginin açılışında arkeolog Çağdaş Çıldır, Müze ve Sergileme Görevlisi Onur Eryeşil’in birer sunum yapacak. Çoğu APİKAM arşivinden olmak üzere birçok belge, fotoğraf ve gazete kupürüne yer verilecek sergi 15 gün boyunca ücretsiz gezilebilecek.

Saat 20.00’de ise aynı yerde senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı, Ziya Öztan’ın ise yönetmenliğini yaptığı Lozan Barış Antlaşması Cumhuriyet filminin gösterimi yapılacak. Film gösterimi sonrasında saksafon ve yan flüt dinletisi olacak.