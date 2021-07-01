Lübnan'da benzin kavgası: Çok sayıda yaralı
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani kasabasında, akaryakıt dolumu yapmaya çalışan vatandaşlar arasında çıkan kavgada 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan'da haftalardır akaryakıt istasyonları önünde kuyrukların oluşmasına neden olan benzin krizi bu kez kavgaya yol açtı.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Deyr ez-Zehrani'de bir akaryakıt istasyonunda benzin doldurmak isteyenler arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralandı.
ÜLKEDEKİ EKONOMİK KRİZ VE AKARYAKIT SORUNU
Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden yüzde 85 sübvanse ediyordu.
Ülkede haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.
Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin ülkeden yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.
Ekonomi uzmanları ise Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağına dikkati çekiyor.
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