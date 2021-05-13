Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldığı bildirildi

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

AA
13 Mayıs 2021 Perşembe, 22:23
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldığı bildirildi
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Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.


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