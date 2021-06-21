Lucian Favre'de flaş gelişme! Fenerbahçe ile anılıyordu...
Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Favre hakkında İngiliz basınından şaşırtıcı bir haber çıktı.
Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli çalıştırıcı Favre hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Guardian'ın haberine göre, Crystal Palace yönetimi Lucian Favre ile görüşme görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu haberde İngiliz yetkililer daha önce Favre'nin menajeriyle de bir görüşme yaptı.
Henüz Favre'den Crystal Palace'a resmi bir yanıt gelmedi. Önümüzdeki günlerde yeniden bir görüşme olacağı ve daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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