Lucian Favre'de flaş gelişme! Fenerbahçe ile anılıyordu...

21 Haziran 2021 Pazartesi, 22:54

Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli çalıştırıcı Favre hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Guardian'ın haberine göre, Crystal Palace yönetimi Lucian Favre ile görüşme görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu haberde İngiliz yetkililer daha önce Favre'nin menajeriyle de bir görüşme yaptı.

Henüz Favre'den Crystal Palace'a resmi bir yanıt gelmedi. Önümüzdeki günlerde yeniden bir görüşme olacağı ve daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



