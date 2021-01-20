'Lupin', izlenme rakamlarıyla 'The Queen’s Gambit' ve 'Bridgerton'ı geride bıraktı
Netflix tarafından paylaşılan verilere göre ilk bir ayın sonunda 70 milyon haneye ulacağı öngörülen "Lupin", izlenme rakamlarıyla "The Queen’s Gambit" ve "Bridgerton"ı geride bıraktı.
Netflix, izleyicilerine sunduğu Fransa yapımı orijinallerine geçen hafta bir yenisini daha ekledi. Netflix’in Fransa yapımı yeni dizisi "Lupin", 8 Ocak’ta izleyici ile buluştu.
"Intouchables", "Jurassic World", "X-Men: Days of Future Past" gibi filmlerle tanınan Omar Sy‘ın başrolünü üstlendiği dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve pek çok ülkede Netflix’in Top 10 listesinin ilk sırasına yerleşti.
Filmloverss'ın aktardığına göre, dizinin dünya çapında gördüğü bu ilgi, "The Queen’s Gambit" ve "Bridgerton" gibi son dönemin çok konuşulan dizilerinin önüne geçmesini sağladı.
Fransa’nın yanı sıra Türkiye, Brezilya, Arjantin, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç gibi pek çok ülkede de en çok izlenenler listesinin ilk sırasındaki yerini koruyan dizinin ilk ayının sonunda 70 milyon hanede izlenmiş olacağı öngörülüyor. Bu da Lupin’in aynı süre 63 milyon haneye ulaşan Bridgerton ve 62 milyon haneye ulaşan The Queen’s Gambit’ten bile daha popüler olduğunu gösteriyor.
70 millions, that's insane!! ??— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021
So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !
That wouldn’t have been possible without you. ????
Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ
"Lupin" dizisinde Omar Sy, intikam planını hayata geçirmek için Fransız edebiyatının en popüler karakterlerinden Arsène Lupin‘den ilham alan, Assane Diop adlı Fransız bir hırsıza hayat veriyor.
İlk bölümünü "The Transporter", "The Incredible Hulk", "Now You See Me" gibi filmlerle tanınan Louis Leterrier‘in yönettiği dizide Assane Diop, yıllar önce yanlış yere suçlandıktan sonra hayatını kaybeden babası için adalet arıyor, bunu yaparken de Arsène Lupin’den ilham alıyor.
Paris’i mesken tutan bir soygun hikâyesi anlatan dizinin ilk sezonunun geri kalan bölümlerinin bu yıl yayımlanması bekleniyor, ancak henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.
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