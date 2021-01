'Lupin', izlenme rakamlarıyla 'The Queen’s Gambit' ve 'Bridgerton'ı geride bıraktı

Netflix, izleyicilerine sunduğu Fransa yapımı orijinallerine geçen hafta bir yenisini daha ekledi. Netflix’in Fransa yapımı yeni dizisi "Lupin", 8 Ocak’ta izleyici ile buluştu.

"Intouchables", "Jurassic World", "X-Men: Days of Future Past" gibi filmlerle tanınan Omar Sy‘ın başrolünü üstlendiği dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve pek çok ülkede Netflix’in Top 10 listesinin ilk sırasına yerleşti.

Filmloverss'ın aktardığına göre, dizinin dünya çapında gördüğü bu ilgi, "The Queen’s Gambit" ve "Bridgerton" gibi son dönemin çok konuşulan dizilerinin önüne geçmesini sağladı.

Fransa’nın yanı sıra Türkiye, Brezilya, Arjantin, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç gibi pek çok ülkede de en çok izlenenler listesinin ilk sırasındaki yerini koruyan dizinin ilk ayının sonunda 70 milyon hanede izlenmiş olacağı öngörülüyor. Bu da Lupin’in aynı süre 63 milyon haneye ulaşan Bridgerton ve 62 milyon haneye ulaşan The Queen’s Gambit’ten bile daha popüler olduğunu gösteriyor.

70 millions, that's insane!! ??



So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !



That wouldn’t have been possible without you. ????



Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ