Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware Üniversitesi'nde eğitim aldıkları ortaya çıktı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını Delaware Üniversitesi'nde yaparken, Biden ise üniversite eğitimini burada tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 08:29
Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
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Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan'ın, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ile ortak bir özelliği göze çarptı.

Yeni Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Joe Biden'ın mezun olduğu üniversitede, University of Delaware'de yüksek lisans yaptığı ortaya çıktı.

Vikipedi'de Lütfi Elvan'ın eğitim bilgileri şu şekilde:

Joe Biden'ın eğitim bilgileri ise şöyle:


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