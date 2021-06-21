Lütfü Türkkan’a ait çiftliğe yıkım kararı: Ekipler tahliyeye başladı
Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait 15 yapıyla ilgili "kaçak" olduğu iddiasıyla yıkım kararının kesinleşmesinin ardından çiftlikte tahliye işlemi başlatıldı.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler köyündeki çiftlik arazisiyle ilgili Dilovası Belediyesi'nden ekipler, geçen yıl haziran ayında incelemelerde bulundu. Lütfü Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te inceleme yapan ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki yapıları kayıt altına aldı.
İnceleme sonucu arazideki bakım evi, yem tankı, ofis, 4 ahır, sağımhane, kır evi, samanlık, depo, at ahırı, perde duvar, yakıt tankı ve yem deposu kayıt altına alındı. Çiftlikle ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapı kayıt belgesi gibi tüm resmi belgeler istenirken, herhangi bir belge ibraz edilemedi.
İncelemede, 15 yapının "kaçak" olduğu ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilirken, Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından yapıların ruhsatlı hale dönüştürülmesi için bir ay süre verildi. Ayrıca Gecekondu Kanununun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılması için İmar Kanununun 42. maddesine göre tespit edilen 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı. Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların yıkılması için verilen ek sürenin dolmasının ardından 22 Temmuz'da alınan kararla, yapıların 7 Ağustos'ta yıkılmasına karar verildi.
Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’ne Lütfü Türkkan’a ait olan Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesi’ne dava açıldı. Kocaeli 1. İdare Mahkemesi de yıkım kararının durdurulmasına karar verdi.
Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca bugün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlik içerisinde yaptıkları incelemelerin ardından tahliyenin başlayacağı öğrenildi.
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