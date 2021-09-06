Lyon'dan Benzema paylaşımı: Evine hoş geldin
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Fransa Milli Takımı'nda oynayan Karim Benzema için "evine hoş geldin" paylaşımı yaptı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.
Elemelerde D Grubu'nda lider olarak yer alan Fransa Milli Takımı, yarın 21.45'te Fransa'nın Lyon kentinde Finlandiya ile karşılaşacak.
Ligue 1'de mücadele eden Olympic Lyon takımı, sosyal medyadan Fransa Milli Takım oyuncusu Karim Benzema için bir paylaşımda bulundu.
Lyon, "Evine hoş geldin" notu düşerek eski futbolcusunun videosunu paylaştı.
Benzema da bu paylaşımı, "Teşekkürler, yarın görüşürüz" diyerek yeniden paylaştı.
— Olympique Lyonnais (@OL) September 6, 2021
Bienvenue à la maison @Benzema ! pic.twitter.com/6E2QmME02H
Merci @OL et à demain https://t.co/qigsPYEZX1— Karim Benzema (@Benzema) September 6, 2021
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